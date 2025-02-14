Zebra bulamadılar, eşekleri boyadılar: "Yalnızca pazarlama stratejisi"

Çin'de bir hayvanat bahçesinin zebra bulamayınca eşekleri boyadığı ortaya çıktı.

Daha önce başka bir hayvanat bahçesinde köpeklerin pandalara benzetilmek amacıyla boyandığı bilinirken, Zibo’daki yetkililer de benzer bir uygulama yaptı.

Sosyal medyada da kısa sürede gündem olan olay büyük tepki topladı.

Çin’in popüler sosyal medya platformu Douyin’de birçok kullanıcı, yapılanı “yanıltıcı ve etik dışı” olarak değerlendirirken, “Hem hayvanlara hem de ziyaretçilere haksızlık” yorumları yapıldı.



Eleştirilere karşı savunma yapan eğlence parkı çalışanları, bu yöntemin yalnızca bir pazarlama stratejisi olduğunu öne sürdü. Kullanılan boyaların toksik olmadığını ve hayvanlara zarar vermediğini iddia etseler de, hayvan hakları aktivistleri bu tür uygulamaların etik olmadığını vurgulayarak yetkililere daha sıkı denetim çağrısında bulundu.



Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayın ardından, gelecekte benzer vakaların önlenmesi için daha katı düzenlemeler getirilmesi talep ediliyor.

