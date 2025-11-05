Zehir raporu: En yoksullar en kirli havayı soluyor

İngiltere ve Galler genelinde hava kirliliğinde keskin bir düşüş yaşanmasına rağmen, en yoksul ve en çeşitli toplulukların hâlâ zehirli havanın en büyük yükünü taşıdığı bildirildi. Çevre örgütü Friends of the Earth tarafından yapılan yeni bir analize göre, bu durum çevresel eşitsizliğin derinliğini gözler önüne seriyor.

İngiliz The Guardian’ın haberine göre araştırma; renkli toplulukların, düşük gelirli hanelerin ve araç sahibi olmayan kişilerin, hâlâ en yüksek azot dioksit (NO₂) ve ince partikül madde (PM2.5) seviyelerine maruz kalan bölgelerin ilk %5’inde “orantısız biçimde fazla temsil edildiğini” ortaya koydu. Bu bölgeler genellikle Londra ve Manchester gibi kentsel merkezlerde yoğunlaşıyor.

Friends of the Earth Bilim, Politika ve Araştırma Başkanı Mike Childs, “Bu veriler ciddi bir çevresel adaletsizliğin hikâyesini açığa çıkarıyor. Hava kirliliğinden en az sorumlu olanların, sağlığa zarar veren bu kirli havayı en yüksek düzeyde solumak zorunda kalması kabul edilemez.” dedi.

Pandemi döneminde “Choked Up” adlı çevre kampanyasını kuran aktivist Beau Boka-Batesa, bulguların “bizim yaşadığımız gerçekliği yansıttığını” söyledi. “Büyürken birçok arkadaşım ya da aile üyem ya kronik bir hastalıktan muzdaripti ya da astımı vardı… Politikaların merkezinde, toplumlarımızın en savunmasız üyelerinin yer aldığından emin olmalıyız.” diye ekledi.

“BİR HALK SAĞLIĞI MESELESİ”

Son on yılda hava kirliliği üçte bir oranında azalmış olsa da, Friends of the Earth, hükümete yasal sınırları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) standartlarıyla uyumlu hale getirme ve temiz ulaşım için bütçeyi artırma çağrısında bulundu.

Birleşik Krallık Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı (DEFRA) sözcüsü ise, “Hava kirliliği bir halk sağlığı meselesidir ve ülke genelinde bu sorunla mücadele etmek için adımlar atıyoruz.” diyerek, 2018’den bu yana yerel yönetimlere 575 milyon sterlin (yaklaşık 748 milyon dolar) fon sağlandığını belirtti.