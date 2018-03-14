Zehirlenen Rus ajanı olayı AB Zirvesi'ne taşınıyor

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı açıklamada, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın sinir sistemi üzerinde etkili ve askeri nitelikte Rus yapımı bir kimyasal madde ile zehirlendiği olay hakkında İngiltere ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.



"Skripal olayını gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi gündemine almaya hazırım." diyen Tusk, saldırının arkasında büyük ihtimalle Moskova'nın olduğuna inandığını söyledi.



Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulama kararına ilişkin ise "Trump'ın sürdürecek gibi gözüktüğü ticaret savaşı riski yerine iş birliği alanlarımızı genişletmeliyiz." çağrısında bulundu.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, Antonio Guterres'in İngiltere'de sinir gazı kullanılmasından kaynaklanan zehirlenme olayından derin endişe duyduğunu söyledi.



Haq, ''Sinir gazının hiçbir koşulda silah olarak kullanılması kabul edilemez, kullanılması durumunda uluslararası hukukun ihlali anlamına gelir'' dedi.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sinir gazı ya da kimyasal silah kullanımını kınadığını ifade eden Haq, Guterres'in zehirlenme olayına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmesini temenni ettiğini vurguladı.



BMGK ACİL TOPLANIYOR



Öte yandan BM Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yerel saatle 15.00'de Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesi olayıyla ilgili İngiltere'nin talebi üzerine acil toplanacak.



İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’ya Skripal'in Rus yapımı kimyasal madde ile zehirlendiği iddialarına ilişkin açıklama yapması için tanınan mühletin dolmasının ardından tepki olarak 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı.



May, “Viyana Konvansiyonu'na göre İngiltere, bildirilmemiş istihbarat görevlisi olduğu belirlenen 23 Rus diplomatı sınır dışı edecek. Ülkeyi terk etmek için 1 haftaları var.” ifadelerini kullanmıştı.