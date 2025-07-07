"Ölüm meleği" davasında karar: Jüri, Avustralyalı kadını suçlu buldu

Avustralya’da 2023 yılında “ölüm meleği” olarak da bilinen “köygöçüren” zehirli mantarı sebebiyle yaşanan ölümler hakkında açılan davada jüri kararını açıkladı.

Hazırladığı “Beef Wellington” yemeği ile eşinin anne-babasını ve teyzesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan 50 yaşındaki Erin Patterson, 12 kişilik jüri tarafından üç cinayet suçlamasından da suçlu bulundu. Patterson, evinde verdiği yemekte zehirlenen ancak hayatta kalmayı başaran bir diğer konuğuyla ilgili olarak da cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.



EŞİNİ DE DAVET ETTİ, EŞİ REDDETTİ



Patterson, 29 Temmuz 2023 tarihinde evinde bir aile yemeği vermiş, öğle yemeğine arasının kötü olduğu eşinin anne ve babası Don ve Gail Patterson’ı ve teyzesi Heather ile eşi Ian’ı davet etmişti. Erin Patterson, eşi Simon’ı da yemeğe davet etmiş, ancak Simon “rahatsız hissedeceği için” bu teklifi reddetmişti.



Patterson, konuklarına içinde mantar da olan bir yemek hazırlamıştı. “Ölüm meleği” olarak da bilinen “köygöçüren” mantarının kullanıldığı tespit edilen yemeğin ardından Ian dışındaki üç konuk yaşamını yitirmişti.



Yoğun bakım yetkilisi Stephen Warrillow, dava sırasında verdiği ifadede, yemeği yiyenlerin bundan hayatta kalamayacağının “çok aşikar olduğunu” söylemişti.



“SORUMLU TUTULACAĞIMDAN KORKTUM”



Dedektifler ölümlerle ilgili soruşturmada Patterson’ın mantarları “cinayet niyetiyle” kullandığını ortaya koydu. İddiaya göre, Patterson, konuklarına kanser olduğunu söylemiş, bu haberi çocuklarına verme konusunda kendilerinden tavsiye almak istediğini anlatmıştı. Tıbbi kayıtlar ise Patterson hakkında böyle bir teşhis olmadığını ortaya koydu. Savcılara göre, bu, Patterson’ın konuklarını evine çekebilmek için söylediği bir yalandı.



Patterson’ın daha sonra içinde ölümcül mantar kalıntıları bulunan bir gıda kurutucusunu çöpe attığı da ortaya çıktı. Patterson, dava sırasında bununla ilgili yalan söylediği kabul ederek, “Sorumlu tutulacağımdan korktum” diye konuştu.



Patterson’a göre, yemek “yanlışlıkla” zehirli mantarlarla kontamine olmuştu. Avukatları da olayın “korkunç bir kaza” olduğunu savundu.

Üç kez cinayet ve bir kez cinayete teşebbüsten suçlu bulunan Patterson’ın cezası ileri bir tarihte açıklanacak.

