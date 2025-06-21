Zehirli mantar operasyonu: Hastalık yayacaklardı, yakalandılar

Üç Çin vatandaşı, Fusarium graminearum adlı tehlikeli bir mantarı ABD ’ye kaçak yollarla soktukları iddiasıyla tutuklandı. Zanlılardan Yunqing Jian’ın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu ve daha önce de benzer girişimlerde bulunduğu bildirildi. FBI Direktörü Kash Patel ise bu olayın, Çin’in ABD kurumlarını ve gıda sistemini hedef aldığına dair çarpıcı bir uyarı olduğunu söyledi.

BU MANTAR NE KADAR TEHLİKELİ?



Fusarium graminearum, sıcak ve nemli ortamlarda hızla yayılabilen, rüzgarla taşınabilen bir mantar. Bu mantar, ürünlere bulaştığında görünmeyen, kokusuz ve tat almayan toksinler üretiyor.



Bu toksinler pişirme ve işleme sırasında da yok olmuyor; uzun vadede başta çocuklar, hamile kadınlar ve hayvanlar olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tüketildiğinde bulantı, kusma ve bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabiliyor.



Tarım ürünlerinde başaklarda erken beyazlaşma, çekirdeklerin buruşuk ya da tebeşirimsi olması, nemli bölgelerde pembe mantar tabakası oluşumu ve başak sapında kahverengi lekelenme gibi belirtiler görülmesi halinde yetkililere bildirim yapılması gerekiyor.



ÇİN-ABD KRİZİ DERİNLEŞİYOR



Sanıklar Jian ve Zunyong Liu, komplo, kaçakçılık, yalan beyanda bulunma ve vize dolandırıcılığı gibi suçlamalarla yargılanıyor.



Trump yönetimi ise bu olayı, Çin Komünist Partisi’nin ABD’ye karşı yürüttüğü tarım sabotajı kampanyasının bir parçası olarak değerlendiriyor. Washington’un Çinli öğrencilere yönelik vize kısıtlamalarını artırması da bu stratejinin bir uzantısı olarak görülüyor.