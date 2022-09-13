Zelenski: 12 günde 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı

Ukrayna güçleri karşı saldırılarda önemli kazanımlar elde etti.

Cepheden gelen son bilgiler Rusların son 7 aydaki en büyük toprak kayıplarını verdiğine işaret ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kaybedilen toprakları geri almak için başlatılan karşı taarruza ilişkin son bilgileri paylaştı.



Zelenski, "Eylül ayının başından bugüne kadar askerlerimiz Ukrayna topraklarının doğu ve güneyinde 6 bin kilometrekare alandan fazlasını kurtardı. Birliklerimizin harekatları devam ediyor" dedi.