Zelenski: 12 günde 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ayın başından bu yana 6 bin kilometrekarelik alanın Ruslardan geri alındığını açıkladı.

Haberler - İHA - AP - NTV Haber 13.09.2022 - 04:05 | Son Güncelleme : 13.09.2022 - 04:09

Zelenski: 12 günde 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı

Ukrayna güçleri karşı saldırılarda önemli kazanımlar elde etti.

Cepheden gelen son bilgiler Rusların son 7 aydaki en büyük toprak kayıplarını verdiğine işaret ediyor.

Zelenski: 12 günde 6 bin kilometrekare alan kurtarıldı - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, kaybedilen toprakları geri almak için başlatılan karşı taarruza ilişkin son bilgileri paylaştı.

Zelenski, "Eylül ayının başından bugüne kadar askerlerimiz Ukrayna topraklarının doğu ve güneyinde 6 bin kilometrekare alandan fazlasını kurtardı. Birliklerimizin harekatları devam ediyor" dedi. 

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