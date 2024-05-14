Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Harkiv için hava savunma sistemlerini görüştüğünü bildirdi.

Zelenski, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'nın başkenti Kiev'de Bakan Blinken ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede cephe hattındaki durumu, Ukrayna ordusuna destek ve savunma işbirliğinin sürdürülmesini ele aldıklarını kaydeden Zelenski, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Harkiv ve Harkiv bölgesi gibi şehirlerimizi ve toplumumuzu korumak için Ukrayna için Patriot hava savunma sistemlerini müzakere ettik. Harkiv bölgesi için 2 Patriot sistemi Rus teröründen hayatları korumak için önemli ölçüde yardımcı olabilir."

Zelenski, görüşmede haziranda yapılacak Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlıkları da ele aldıklarını kaydederek " Başkan Biden'ın zirveye katılımı ve ABD'nin kurallara dayalı bir düzeninin sürdürülmesindeki rolünün zayıflamaması bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

ABD halkına, ABD Kongresine, ABD Başkanı Joe Biden'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Zelenski, ABD'nin Ukrayna'ya desteklerini sürdürme kararını takdirle karşıladıklarını ve Blinken ile "Ukrayna askerlerinin ellerine silahların geçmesi için açıklanan yardım paketlerinin en kısa sürede nasıl uygulanacağını" ele aldıklarını belirtti.

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