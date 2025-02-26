Zelenski: ABD ile değerli maden anlaşması barış için garanti olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD ile yapılan ilk mineral anlaşmasının başarısının Başkan Donald Trump'a bağlı olacağını söyledi.



Zelenski, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada bunun ABD ile yapılacak daha geniş kapsamlı anlaşmaların bir parçası olduğunu ve Ukrayna'ya kalıcı ve adil bir barışın sağlanması için güvenlik garantileri sağlayabileceğini ifade etti.

Anlaşmanın bakanlar düzeyinde imzalanacağını ve mecliste onaylanmasının gerekmeyeceğini belirtti.

Zelenski, anlaşmanın daha geniş kapsamlı bir anlaşma için bir çerçeve olduğunu ifade etti. Cuma günü ABD'de Başkan Donald Trump ile görüşmeyi umduğunu belirtti.

Ukrayna lideri, madenler anlaşmasının ı̇fadesı̇nde ABD'ye gerı̇ ödenecek borç olmadığını da dile getirdi.