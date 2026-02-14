Zelenski: ABD'den 20 yıl boyunca güvenlik garantisi istiyoruz

Münih Güvenlik Konferansı'nın ikinci gün oturumları devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutt de oturumlarda söz aldı.

Rusya'nın ateşkes için tavizler vermesi gerektiğini söyleyen Zelenki, ABD'den 15 yıl süreyle güvenlik garantisi teklifi aldıklarını ancak en az 20 yıl boyunca bu güvenlik garantilerinin sağlanması gerektiğini savundu.

Zelenski, "ABD Ukrayna'nın Donbas'tan çekilmesi halinde barışın kısa sürede sağlanabileceğini söylüyor. Bunun Rusya tarafından verilen bir garanti olduğu belirtiliyor" dedi.