Zelenski, ABD'den acil destek istedi: Biz kaybedersek Putin kazanır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'yi ziyaret etti.
Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi öncesinde ülkesine acil destek istemek için Senato ve Temsilciler Meclisinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde önce Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ve bazı senatörlerle görüşen Zelenski, burada savaşın gidişatına ilişkin son durumu değerlendirdi ve askeri desteğe acil şekilde ihtiyaç duyduklarını anlattı.
Görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Schumer, "Devlet Başkanı Zelenski şunu net bir şekilde dile getirdi: 'Destek gelmezse kaybedebiliriz. Eğer biz kaybedersek Putin kazanır, bu da ABD için oldukça tehlikeli bir durum olur.' Ancak yardım alırsa bu savaşı kazanabilir." dedi.
Zelenski'nin askeri anlamda ülkesinin hangi ekipmanlara ne kadar acil şekilde ihtiyaç duyduğunu anlattığını aktaran Schumer, ABD Kongresinin iki kanadının da Ukrayna'ya destek konusunda birlikte ve hızlı şekilde hareket etmesinin elzem olduğunu vurguladı.
Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulunan Zelenski de ülkesindeki savaşın gidişatına ilişkin Senato liderlerine bildirimde bulunduğunu, ABD'nin desteğinin ne kadar önemli ve acil olduğunu anlattığını belirtti.
CUMHURİYETÇİ MECLİS BAŞKANI JOHNSON, TOPU BİDEN YÖNETİMİNE ATTI
Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson ise görüşmede ABD'nin yardımına ilişkin tüm konuları görüştüklerini kaydetti.
Johnson, ABD'nin güney sınırındaki güvenlik önlemlerinin Ukrayna'ya yardım kadar önemli ve acil olduğunu hatırlatarak, "Bunlar da bizim şartlarımız çünkü bunlar Amerikan halkının şartları. Bu konuda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.
Cumhuriyetçi Meclis Başkanı, Biden yönetiminin güney sınırının güvenliğinin artırılması konusunda bir şeyler yapmasını beklediklerini kaydederek, aksi durumda Ukrayna paketinin akıbetinin zor olabileceği imasında bulundu.
Öte yandan, ABD medyasına konuşan bazı Cumhuriyetçi senatörler de söz konusu Ukrayna paketinin bu hafta içinde geçmesinin pek mümkün olmadığını, dolayısıyla paketin oylanmasının ocak ayına kalabileceğini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren ve ABD'nin güney sınırına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı 110 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanması Senatoda Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti. Oylama 51-49 lehte sonuçlanmış, ancak paketin Senato Genel Kurulunda tartışılabilmesi için gereken 60 oy sınırının altında kalmıştı.
Biden'ın Ukrayna'ya destek paketinin bir an önce geçmesi için yeni yıl tatili öncesinde ne tür adımlar atacağı merakla beklenirken, Cumhuriyetçilerin güney sınırıyla ilgili kararlı tutumu dolayısıyla Ukrayna'ya destek paketinin ocak ayına kalmasının ağırlık kazandığı bildiriliyor.
NYT: ABD VE UKRAYNA, RUSYA'YA KARŞI YENİ BİR STRATEJİ ARAYIŞINDA
ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi de dikkat çeken bir haber yayınladı.
New York Times'ın ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberinde, iki ülke askeri yetkililerinin Rusya-Ukrayna savaşı üzerine yaptıkları görüşmelerde savaşa ilişkin gelecek sene uygulanmak üzere bir plan oluşturmaya çalıştıkları belirtildi.
Habere göre, yetkililer, söz konusu arayışın sebebinin, Ukrayna'nın, Rusya tarafından işgal edilen bölgelerini yeniden kazanmak için aylardır devam eden karşı saldırılarının etkili olmaması olduğunu aktardı.
Rusya'nın gücünü artırdığının altını çizen ABD'li yetkililer, bu ülkenin "daha fazla asker, mühimmat, füze ve çoğu İran tarafından tedarik edilen savaş dronlarına" sahip olduğunu ifade etti.
ABD'nin askeri tavsiye için Ukrayna'ya önemli bir general yolladığı belirtilirken, iki ülkenin askeri yetkilileri stratejiye ilişkin detayları Almanya'nın Wiesbaden şehrinde yapılacak görüşmeler sonucu netleştirmeyi umduklarını kaydetti.
"UKRAYNA'NIN GERÇEKÇİ OLMAYAN BEKLENTİLERİ VAR"
ABD'nin Ukrayna'nın kontrolündeki bölgelerin korunmasına ilişkin daha temkinli bir strateji için çabaladığını vurgulayan yetkililer, Ukrayna'nın ise daha saldırı odaklı planlama yaptığını ifade etti.
Ukrayna'ya yapılan yardımlara ilişkin Cumhuriyetçiler tarafından gösterilen tepkilere de dikkati çeken yetkililer, Ukrayna'nın ABD tarafından gönderilen mühimmatlara ilişkin, "milyonlarca top mermisi" gibi gerçekçi olmayan beklentilere sahip olduğunu aktardı.
Ukrayna'nın daha kısıtlı bir bütçeyle savaşmak zorunda olacağını söyleyen ABD'li yetkililer, stratejide bir değişiklik olmaması halinde 2024'te, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı yılı olmasına rağmen sınırlarda kayda değer bir değişiklik olmayan 1916'ya benzer bir tabloyla karşılaşılabileceğine dikkati çekti.
KONGREDE "UKRAYNA'YA YARDIM" KRİZİ
ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakikada iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.
Senatodaki Cumhuriyetçiler, 6 Aralık'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Ukrayna'ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanmasını engellemişti.
ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.
Ancak Senato'dakilerin başı çektiği, ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.
Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.
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