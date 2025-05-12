Zelenski, ABD'yle "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD ve Ukrayna arasında "ekonomik ortaklık" anlaşmasını imzaladı.

Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementlerinin kullanımını öngören anlaşma, uzun ve kaotik müzakere sürecinin ardından 1 Mayıs'ta iki ülkenin de desteğini almıştı.



Washington'da müzakere edilen anlaşma daha sonra 8 Mayıs'ta Ukrayna Parlamentosu'nda oylanmış ve milletvekillerinin onayını almıştı.



Anlaşma toprak elementlerinin yanı sıra, iki ülke arasında "Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu" kurulmasını öngörüyor.



Bu doğrultuda şimdiye kadarki askeri ve finansal destek karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlanacak.



ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, ekonomik ortaklık anlaşmasının Kiev için bir "güvenlik garantisi" olacağını ve Rusya'yı "engelleyebileceğini" söylemişti.



Zelenski ise söz konusu anlaşmayı değerlendirerek, "Anlaşmada bir borç yok. Ukrayna'ya yatırım sağlayacak ve burada para kazandıracak bir kalkınma fonu oluşturuluyor" demişti.