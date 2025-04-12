Zelenski açıkladı: F-16 pilotu görev sırasında öldü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı pilotunun görev esnasında hayatını kaybettiğini bildirdi.



Ukrayna'ya ait savaş uçaklarının ülkenin güvenliği için görev yaptığını kaydeden Zelenski, "Hava Kuvvetleri ayrıca Ukrayna'yı Rus füzeleri ve insansız hava araçlarından korumakla da görevli. Savaşçılarımızla gurur duyuyoruz" dedi.



Zelenski, askeri yetkililerinden gerekli bilgileri aldığını aktararak, "Biz de güçlü ve yerinde bir karşılık vereceğiz" diye konuştu.



Ukrayna lideri, pilotun nasıl öldüğü ve kim tarafından öldürüldüğü konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı.