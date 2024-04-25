Zelenski: Altı ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Biden ve ABD halkına destekleri için teşekkür ederek, “Başkan Biden'a, ABD Kongresine ve Putin'e boyun eğmek yerine onun yelkenlerini suya indirmenin gerekliliğinin farkında olan tüm Amerikalılara minnettarım; zira ancak o zaman özgürlüğe yönelik tehditler gerçekten azalacaktır. Birlikte bunu gerçekleştirebiliriz” dedi.



Tasarının imzalanmasını beklemekle geçirdikleri altı ayı telafi edeceklerini söyleyen Zelenski, “Ukrayna ve ABD'nin tüm iş birliği, şiddet ve kaos içinde değil kurallara göre yaşamak isteyen tüm dünyayı güçlendirmektedir. Şimdi, tartışma ve şüphe içinde geçen altı ayı telafi etmek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Rusya'nın bu süre zarfında yapmayı başardıklarını ve Putin'in şu anda planladıklarını ona karşı çevirmeleri gerektiğini vurguladı.



Zelenski sözlerini, "Cephedeki tüm eylemleri, enerji sektörümüze ve altyapımıza yönelik tüm saldırıları, şehirlerimize ve köylerimize yönelik tüm terörü, tüm bunlar bizi dünyada yaşama gerçekten değer veren herkesi Rusya'ya daha fazla baskı yapmak için harekete geçirmelidir" diye tamamladı.



Başkan Biden ile yapılan anlaşmaların yüz yüze de uygulanmasının önemine dikkat çeken Zelenski, ABD'ye teşekkür etti.

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