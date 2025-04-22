Zelenski: "Ateşkes sağlanırsa Rusya'yla görüşmeye hazırız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Ukrayna heyeti, Çarşamba günü Londra'da yapılacak görüşmelerde tam veya kısmi ateşkesi görüşmek için yetkili olacak. Ateşkesin sağlanması durumunda Rusya ile tüm formatlarda görüşmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

Zelenski, Londra'da İngiltere, Fransa, Ukrayna ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü Rusya-Ukrayna savaşı için koşulsuz ateşkesi görüşeceğini açıklamıştı.

Başkent Kiev’de düzenlediği basın toplantısında konuşan Zelenski, "Bir ateşkesten sonra, çıkmazların yaşanmayacağı her türlü formatta masaya oturmaya hazırız. Ancak her konuda hızla anlaşmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Zelenski ayrıca, toprak meseleleri, güvenlik garantileri ve Ukrayna’nın NATO üyeliği gibi karmaşık konuların gündemde olduğunu vurguladı.

PUTİN: GELECEĞE DOĞRU BAKMAYA HAZIRIZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da sona eren geçici ateşkes süreciyle ilgili olarak, "Ukrayna'nın askeri faaliyetlerinde azalma görüldü. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve geleceğe doğru bakmaya hazırız" açıklamasında bulunmuştu.

"HER TÜRLÜ KONUŞMAYI YAPMAYA HAZIRIZ"

Zelenski, 21 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın sivil tesislere yönelik saldırılara son vermek için her türlü görüşme ve konuşmaya açık olduğunu söylemişti. Zelenski, “Ukrayna, en azından sivil hedefleri vurmama teklifini sürdürüyor. Moskova’dan da net bir yanıt bekliyoruz. Bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizle ilgili her türlü konuşmayı yapmaya hazırız” demişti.



Kremlin’in buna yanıtı sorulan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, bu konunun Putin’in Paskalya dolayısıyla ilan ettiği 30 günlük ateşkes deneyimi hesaba katılarak ele alınması gerektiğini söyledi. Söz konusu ateşkes süresince iki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.



Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Esasında Devlet Başkanı (Vladimir Putin) dün gazetecilerin sorularını yanıtlarken bu konunun karmaşıklığını izah etti. Yani, eğer sivil altyapı tesislerinden bahsediyorsak bu tesislerin hangi durumlarda askeri bir hedef olabildiğini, hangi durumlarda böyle olmadığını birbirinden ayırt etmeliyiz.”

"DRONE FABRİKASINDA ÇİNLİLER ÇALIŞIYOR"

Zelenski ayrıca, Çin vatandaşlarının Rusya’daki bir insansız hava aracı üretim tesisinde çalıştığını söyledi.



Geçtiğimiz hafta Zelenskiy, Çin’in Rusya’ya silah ve barut sağladığını öne sürmüş, böylece dünyanın en büyük ikinci ekonomisini Moskova’ya doğrudan askeri destek vermekle ilk kez açıkça suçlamıştı.



Çin ise, Ukrayna tarafının iddialarını reddediyor.