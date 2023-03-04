Zelenski, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola ile görüştü

Açıklamada, Zelenskiy ile Metsola’nın Ukrayna barış formülünün teşvik edilmesini ve barışı desteklemek için yapılacak zirveye başta Küresel Güney ülkeleri olmak üzere çeşitli dünya aktörlerini dahil etme olasılıklarını ele aldığı aktarıldı.



Ayrıca açıklamada, Zelenskiy’nin Avrupa Komisyonu önerilerinin uygulanmasını en kısa sürede tamamlamaya ve bu yıl Avrupa Birliğine katılım müzakerelerini başlatmaya çalıştıklarını söylediği kaydedildi.



Metsola’nın da sadece kendisini değil Avrupa’yı da koruyarak Rus saldırganlığına karşı büyük çaplı savaşta Ukrayna’ya sarsılmaz desteği garanti ettiği belirtildi.

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