Zelenski aylar sonra Washington'da: Ukrayna istediğini alabilecek mi?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington’a ulaştı.



Görüşmeden önce Trump, Ukrayna’nın Kırım’ı geri almasının ya da NATO’ya katılmasının “masada olmadığını” söyled,.



Zelenski, daha önce defalarca toprak tavizlerini reddetmişti. Washington’daki görüşmede kendisine Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb gibi Avrupalı liderler eşlik edecek.



Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkan Zelenski isterse savaşı hemen bitirebilir ya da savaşmaya devam edebilir. Hatırlayın nasıl başladı. Obama’nın Kırım’ı tek kurşun atılmadan vermesi (12 yıl önce!) ve Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi. Bazı şeyler asla değişmez!” dedi.



ZORLU ZİRVEYE HAZIRLIK



Uzmanlara göre Zelenski, Trump ile yapacağı görüşmede ince bir denge tutturmak zorunda kalacak. Hem Ukrayna’nın çıkarlarını koruması hem de Trump’ı karşısına almaması gerekiyor. Bu nedenle Avrupalı liderlerin Washington’a gelmesi “dengeleyici unsur” olarak görülüyor.



Şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan ve Trump’ın Zelenski’yi “nankörlükle” suçladığı gergin toplantının ardından, bu kez görüşmenin daha dikkatli bir zeminde yürütülmesi bekleniyor.

Ancak Avrupa başkentlerinde Trump’ın Alaska’da Putin’le yan yana verdiği görüntüler hala “Moskova lehine bir propaganda zaferi” olarak değerlendiriliyor.



GÜVENLİK GARANTİLERİ



Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in geçen hafta Alaska’da yaptığı zirvede “güçlü güvenlik garantileri” konusunda anlaştığı açıklanmıştı.



Zelenski’nin ziyareti, Trump ile şubat ayında Oval Ofis’te yaşanan gerilimin ardından ilk Washington temasları olacak. Trump o dönem Ukrayna liderini “nankörlükle” suçlamıştı. Ancak son aylarda ABD Başkanı, Rusya’ya yönelik daha eleştirel açıklamalar yapmaya başladı.



Zelenski, Brüksel’de yaptığı açıklamada, Washington’un önerdiği güvenlik garantilerini “tarihi” olarak nitelendirdi. Trump’ın, Ukrayna için NATO dışında “kolektif savunma garantisi” içeren bir modelden bahsettiği bildirildi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Trump’tan “ABD’nin bu garantilere ne ölçüde katkı sunacağını” açıklığa kavuşturmasını beklediklerini söyledi.



TOPRAK TARTIŞMASI BÜYÜYOR



Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Moskova’nın işgal ettiği beş bölgeye ilişkin “bazı tavizler” verdiğini öne sürdü. Özellikle Donetsk konusunda pazartesi günü detaylı görüşmeler yapılacağını belirtti.



AFP’ye konuşan bir Avrupalı kaynak, Trump’ın Rusya’nın henüz tamamen ele geçirmediği Donbas’taki toprak taleplerine “olumlu yaklaştığını” aktardı. Buna karşılık Moskova’nın Herson ve Zaporijya cephelerinde mevcut hattı “dondurmayı” kabul edebileceğini söyledi.



Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, “Barış için baskı, mağdura değil saldırgana yapılmalı” diyerek uyarıda bulundu. Macron da, “Teslimiyet anlamına gelecek bir barışı öneren tek devlet var: Rusya” dedi.



Zelenski ise toprak tavizlerini reddetse de, Trump ve Putin ile üçlü zirvede bu konuyu görüşmeye açık olduğunu belirtti. Ancak Moskova bu ihtimali şimdilik düşük görüyor.

