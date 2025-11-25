Zelenski "barış planı" için ABD'ye gidecek

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "barış planı" için Başkan Donald Trump'la görüşmek üzere ABD'ye gideceğini açıkladı.

Umerov, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve ABD'li üst düzey yetkililerin, İsviçre'nin Cenevre kentinde "barış planı" için verimli ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki kararlı çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Umerov, "Cenevre görüşmelerinde, anlaşmanın temel şartları konusunda ortak anlayışa varıldı. Artık atacağımız sonraki adımlarda Avrupalı ​​ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Zelenskiy'nin bu ay en erken uygun tarihte ABD'yi ziyaret etmesini ve Trump'la son adımları atıp bir anlaşmaya varmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

MADDE MADDE ABD'NİN BARIŞ PLANI

AFP tarafından geçtiğimiz günlerde incelenen taslağa göre 28 maddelik plan şöyle:

1- Ukrayna'nın egemenliği teyit edilecek.

2- Rusya, Ukrayna ve Avrupa arasında kapsamlı bir saldırmazlık anlaşması yapılacak. Son 30 yılın tüm belirsizlikleri çözülmüş kabul edilecek.

3- Rusya'nın komşu ülkelere saldırmaması ve NATO’nun daha fazla genişlememesi bekleniyor.

4- Tüm güvenlik sorunlarını çözmek ve gerilimi azaltacak koşulları oluşturmak için Rusya ile NATO arasında, ABD aracılığıyla bir diyalog yürütülecek.

5- Ukrayna güvenilir güvenlik garantileri alacak.

6- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin mevcudu 600 bin personelle sınırlandırılacak.

7- Ukrayna, NATO’ya katılmayacağını anayasasına yazmayı kabul edecek ve NATO da Ukrayna’nın gelecekte kabul edilmeyeceğine dair bir hükmü kendi tüzüğüne eklemeyi kabul edecek.

8- NATO, Ukrayna’ya asker konuşlandırmamayı kabul edecek.

9- Avrupa savaş uçakları Polonya’da konuşlandırılacak.

10- ABD, güvenlik garantisi karşılığında tazminat alacak. Ukrayna Rusya’yı işgal ederse garanti kaybedilecek. Rusya Ukrayna’yı işgal ederse, kararlı ve koordineli bir askeri karşılığın yanı sıra tüm küresel yaptırımlar yeniden uygulanacak, yeni toprak tanıması ve bu anlaşmanın tüm diğer faydaları iptal edilecek. Ukrayna’nın Moskova veya St. Petersburg’a sebepsiz füze fırlatması halinde güvenlik garantisi geçersiz sayılacak.

11- Ukrayna, AB üyeliğine uygun olarak değerlendirilecek ve bu süreç devam ederken Avrupa pazarına kısa vadeli tercihli erişim sağlayacak.

12- Ukrayna’nın yeniden inşası için güçlü bir küresel önlemler paketi uygulanacak. Buna Ukrayna Kalkınma Fonu’nun kurulması, Ukrayna'nın gaz altyapısının yeniden inşası, savaştan etkilenen bölgelerin iyileştirilmesi, yeni altyapı projeleri ve maden ile doğal kaynakların yeniden çıkarımının başlatılması dahil olacak. Tüm bunlar Dünya Bankası tarafından geliştirilen özel bir finansman paketiyle desteklenecek.

13- Rusya küresel ekonomiye yeniden entegre edilecek. Yaptırımların kaldırılması, G8’e yeniden katılması ve ABD ile uzun vadeli ekonomik iş birliği anlaşmasına girmesi görüşülecek.

14- Dondurulmuş 100 milyar dolarlık Rus varlığı, ABD liderliğindeki Ukrayna yeniden inşa ve yatırım çabalarına yönlendirilecek. ABD bu girişimden elde edilen kârın yüzde 50’sini alacak. Avrupa da Ukrayna’nın yeniden inşası için kullanılacak yatırım miktarını artırmak üzere 100 milyar dolar ekleyecek. Dondurulmuş Avrupa fonları serbest bırakılacak ve geriye kalan dondurulmuş Rus fonları ayrı bir ABD-Rusya ortak yatırım aracına aktarılacak.

15- Tüm anlaşma hükümlerinin uygulanmasını teşvik etmek ve sağlamak amacıyla güvenlik konularında ortak bir Amerikan-Rus çalışma grubu kurulacak.

16- Rusya, Avrupa ve Ukrayna’ya karşı saldırmazlık politikasını yasalarına işleyecek.

17- ABD ve Rusya, START I Antlaşması dahil olmak üzere nükleer silahların yayılmasını önleme ve denetim anlaşmalarının geçerlilik süresini uzatmayı kabul edecek.

18- Ukrayna, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na uygun olarak nükleer silaha sahip olmayan bir devlet olmayı kabul edecek.

19- Zaporijya Nükleer Santrali, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (IAEA) denetimi altında yeniden faaliyete geçirilecek ve üretilen elektrik Rusya ile Ukrayna arasında eşit olarak paylaşılacak.

20- Her iki ülke, anlayışı ve hoşgörüyü teşvik etmeye yönelik eğitim programlarını okullarda ve toplumda uygulamayı taahhüt edecek.

21- Kırım, Luhansk ve Donetsk, ABD dahil olmak üzere de facto yönetim halinde Rusya olarak tanınacak. Herson ve Zaporijya cephe hattı boyunca dondurulacak. Rusya, kontrol ettiği diğer üzerinde uzlaşılan bölgelerden çekilecek. Ukrayna güçleri halihazırda kontrol ettikleri Donetsk Oblastı kısmından çekilecek ve burası bir tampon bölge oluşturmak için kullanılacak.

22- Gelecekteki toprak düzenlemeleri üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra hem Rusya hem de Ukrayna bu düzenlemeleri güç yoluyla değiştirmemeyi taahhüt edecek. Bu taahhüdün ihlali halinde güvenlik garantileri geçerli olmayacak.

23- Rusya, Ukrayna’nın ticari faaliyetler için Dinyeper Nehri’ni kullanmasını engellemeyecek ve Karadeniz üzerinden tahıl taşımacılığının serbestçe yapılabilmesi için anlaşmalar yapılacak.

24- Esir değişimleri, cenazelerin iadesi, rehinelerin ve sivil tutukluların geri gönderilmesi gibi konuları çözmek üzere bir insani komite kurulacak ve bir aile birleşimi programı uygulanacak.

25- Ukrayna 100 gün içinde seçim yapacak.

26- Bu çatışmaya dahil tüm taraflar, savaş sırasında gerçekleştirdikleri eylemler için tam af alacak ve gelecekte herhangi bir talepte bulunmamayı veya şikayet değerlendirmemeyi kabul edecek.

27- Bu anlaşma yasal olarak bağlayıcı olacak. Uygulanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık ettiği Barış Konseyi tarafından izlenecek ve garanti edilecek. İhlaller için yaptırımlar uygulanacak.

28- Tüm taraflar bu mutabakata vardıktan sonra, ateşkes her iki tarafın anlaşmada belirlenen noktalara çekilmesinden hemen sonra yürürlüğe girecek ve anlaşmanın uygulanmasına başlanacak.