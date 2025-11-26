Zelenski: Başkan Trump ile görüşmeye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Zelenski, Ukrayna konusunda çevrim içi düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nin katılımcılarına hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı çevrim içi zirvede konuşan Zelenski, ABD'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için hazırladığı "Barış Planı"na ilişkin geçen günlerde İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelere dikkati çekti.

Zelenski, "Ukrayna ile ilgili güvenlik kararlarının Ukrayna'yı da kapsaması gerektiğine kesinlikle inanıyoruz, Cenevre'deki tutumumuz buydu." dedi.

İsviçre'deki toplantıların olumlu geçtiğini aktaran Zelenski, "Cenevre'de düzenlenen toplantı ve müzakerelerin ardından olumlu bir sonuç aldık." diye konuştu.

Görüşmelerin sonucunda bir "çerçeve belgesi" oluşturduklarını söyleyen Zelenski, Barış Planı'na ilişkin yapılacak görüşmelerde müttefik ülkelerin liderlerinin de yer alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçeve masada ve ABD'yle, Başkan Trump'ın kişisel katılımıyla, Avrupa'yla, liderlerle, yardım edebilecek, güç ve imkana sahip tüm müttefiklerle birlikte ilerlemeye hazırız. Başkan Trump ile görüşmeye hazırım. Hala görüşülmesi gereken hassas konular var ve Avrupalı liderlerin katılımının faydalı olabileceğine inanıyoruz."

Rus ordusunun ülkesine yönelik saldırılarının devam ettiğini vurgulayan Zelenski, müttefiklere Ukrayna'ya yardımları sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, Zelenski'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak amacıyla hazırlanan "Barış Planı" için ABD Başkanı Trump'la görüşmek üzere bu ay ABD'ye gideceğini bildirmişti.