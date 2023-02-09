Zelenski: Bazı Batılı liderler Kırım ve Donbas'ın Putin'e verilmesini istiyor

Ukrayna ordusu, Bahmut’ta Rusya’ya ait Su-25 tipi savaş uçağı düşürdü Haberi Görüntüle

Avrupa turnesine çıkmadan önce Kiev'de Fransız Le Figaro ve Alman Der Spiegel gazetelerine özel röportaj veren Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı savaşı kazandığı takdirde durmayarak başka ülkelere de aynısını yapacağını savundu.



"Batılı liderlerle Rus saldırılarını durdurmaları için her gün konuştum. Onlardan bize daha çok silah vermelerini ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar almalarını istedim." ifadesini kullanan Zelenski, Batı ülkelerini savaştan önce Rusya'ya karşı yaptırım kararı almadıkları için eleştirdi.



Zelenski, Batılı liderlerle ilgili şunları kaydetti:



"Saldırıyı beklediler, saldırıdan önce gelmediler. Bu saçmalık. Açıktan tüm ülkeler, Ukrayna'yı destekliyor ancak yeni yaptırımlar almaktan kaçınıyor ve bize silah yardımı söz konusu olduğunda olabildiğince geri çekiliyorlar. Rusya, somut olarak savaşı kaybediyor. Bu ihtimal yüzde 99 ancak Batılılar, bize silah sağlama konusundaki isteksizliklerinde haklı çıkmak için kalan yüzde 1 için bahse giriyor."



Fransız gazeteci Isabelle Lasserre 'in "Birçok askeri uzmanın, Bakhmut kentinin stratejik öneme sahip olmadığını söylemesine rağmen neden Ukrayna'nın askerlerini çekmediği" yönündeki sorusu üzerine Zelenski, Ruslarca yerle bir edilmesi nedeniyle stratejik önemi yokmuş gibi görünen kentte Rusların daha ileri gitmesini engellemek için kaldıkları yanıtını verdi.



Zelenski, Rusların iletişim ağının zayıfladığını ve Avrupa'da etkilerinin azaldığını savunarak, "Birçok ülke, bunun için kararlı davrandı çünkü bugün kimse Vladimir Putin'in Ukrayna ile yetinip başka ülkelere saldırmayacağını garanti edemiyor. Putin, bu savaşı kazanırsa aynısını başka (ülkelere) yerlere de yapacak." ifadelerini kullandı.



Durumun bugün geri döndürülemez bir hal aldığını ve Rusların bunu yapmak için büyük çaba sarf ettiğini belirten Zelenski, Ukrayna halkının bu yapılanları asla unutmayacağını kaydetti.



"AVRUPALILAR ANLAMALIDIR KI BIZE YARDIM ETTİKLERİ ZAMAN KENDİLERİNE YARDIM ETMİŞ OLURLAR"



Ukrayna Devlet Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya'nın küçük düşürülmemesi gerektiği" şeklindeki sözlerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"(Macron) Sanırım bu sefer gerçekten değişti. Sonuçta tank teslimatlarına kapıyı açan oydu. Ukrayna'nın AB'ye adaylığını da destekledi. Almanya ile Rusya arasında güçlü tarihsel bağlar olduğu gibi Fransa ile Rusya arasında da çok güçlü bağlar olduğunu biliyorum. Devrim sırasında 1917'de ülkesini terk eden Ruslar, komünist rejimden kaçan aydınlar, Avrupa'ya yerleşti.



Ancak bugün, onların torunlarından bazılarının Vladimir Putin'i desteklemesi beni şaşırtıyor, bazıları komünist rejimin 1917'de onların ailelerine yaptıklarını yapıyor. Bunu anlayamıyorum. Bu Ruslar, Avrupalı oldu sandık ama aslında hayır, gerçekten değiller. Avrupa kültür ortamını sevmiyorlar. Bu, büyük bir sorun."



Zelenski, Almanya ile ilk başta anlaşma konusunda zorluk yaşadıklarını aktararak, "kendisinin bürokrasi engelini aşmasına rağmen Almanya yönetiminin kademeli bürokrasisi nedeniyle yavaş tepki verdiğini" ileri sürdü.



Çabaları sonucunda Berlin yönetiminin kendilerine yönelik tavrını değiştirdiğini ve Leopard 2 tanklarının gönderilmesi kararının siyasi prosedürlere rağmen beklediğinden daha hızlı sonuçlandığını belirten Zelenski, "Avrupalılar anlamalıdır ki bize yardım ettikleri zaman kendilerine yardım etmiş olurlar. Savaşı hızlı şekilde durdurmak isteyen tüm liderlere bunu söylüyorum çünkü (savaşın) onların topraklarına sıçramasından korkuyorlar." ifadelerini kullandı.



"İŞGALDEN BIR GÜN ÖNCE ALMANYA VE FRANSA, HALA PUTİN'İN UKRAYNA'YA SALDIRMAYACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Rusya'nın 24 Şubat 2022'deki ilk saldırısından sağ kurtulma endişesi taşıyıp taşımadığına yönelik soru üzerine Zelenski, o gece şok olmalarına rağmen karşılık verdiklerini söyledi.



Zelenski, "Tamamen istila edileceğimiz düşüncesine izin vermedik. Bu, ortamı gerer ve ekibimizi endişeli yapardı. Şüpheye yer yoktu. Bana sık sık şu soru soruldu: 'Neden kaldım ve kaçmadım?' Çünkü ben kaçsaydım herkes kaçardı." görüşünü paylaştı.



ABD'nin uyarılarına rağmen kendisinin Rus saldırısına inanmadığı izleniminin doğru olmadığını vurgulayan Zelenski, başta istihbarat raporları olmak üzere edindiği bütün bilgilerin 2014'ten beri Rus saldırısı olasılığını gösterdiğine işaret etti.



Zelenski, Rusya'nın 2014'te benzer şekilde içeriden medya, siyaset dahil birçok alana yatırım yapıp zemin oluşturarak Kırım'ı ilhak ettiği değerlendirmesinde bulundu.



Rusya'nın saldırı ihtimalinin bilinmesine rağmen neden NATO'ya dahil olma sürecini hızlandırmadıklarına dair soru üzerine Zelenski, şunları kaydetti:



"O zamanlar başkan değildim. Seçildiğimde ve ne olduğunu ayrıntılı olarak gördüğümde harekete geçtim. Bu yüzden yavaşça istihbarattaki Rus varlığını, parlamentoda, kolluk kuvvetlerindeki Rus etkisini azalttım ve temizledim. İstihbarat servislerinde ve orduda kaç Rus ajanının çalıştığını bilmiyorduk ancak onları bulmak zorundaydık. Seçim yapmak zorundaydık. 2018'den bu yana ise sorunu diplomatik yollarla çözmeye çalıştım. Gerçekten denedim. Oyunu kuralına göre oynadım.



Beni uyaran ortaklara gelince, bundan kaçınmak için ne yaptılar? 2014'ten beri bize ne verdiler? Bize yönelik bir saldırıyı önlemek için ne yaptılar? NATO'nun işgalden haberi vardı madem neden taahhüt sağlamadı? Avrupalı ortaklarımızın tüm diplomatik çabaları başarısız oldu. İşgalden bir gün önce Almanya ve Fransa hala Putin'in Ukrayna'ya saldırmayacağını söylüyordu."



Avrupalıların Kırım ve Donbas pahasına savaşı bir an önce durdurmak istediklerinin altını çizen Zelenski, "Size açık olacağım, Batı'da bazıları (liderler), savaşı durdurmak için Putin'e talep ettiği şeyin, bir toprak parçasının yani Donbas ve Kırım'ın verilmesi gerektiği görüşünde." ifadesini kullandı.



Zelenski, Rusya'nın Ukrayna ile savaşı durdurmayacağına dikkati çekerek, "Yorgun musunuz?" sorusuna "Yorgun olma lüksümüz yok." yanıtını verdi.