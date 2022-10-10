Zelenski, Biden ile hava savunma sistemini görüştü

Ukrayna lideri Zelenski, Kiev dahil ülkenin birçok noktasında düzenlenen füze ve roket saldırılarının ardından ABD Başkanı Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu belirten Zelenski, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir" dedi.

Zelenski, Biden ile hava savunma sistemini görüştü

İlişkili Haberler

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

Rusya, 'nın başkenti Kiev'i füzelerle vurdu: 8 ölü, 24 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Devlet Başkanı ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenski, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir" dedi.

Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

Zelenski, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.

KIEV'DE KÖPRÜNÜN VURULMA ANI KAMERADA

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...