Zelenski bilançoyu açıkladı: "Mesaj değil eylem bekliyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun ülkesine 26 adet seyir füzesi ve 597 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.



Zelenski, Telegram hesabında yaptığı yazılı açıklamada, Rus güçlerin Çernivtsi kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını söyledi.



Rusya'nın saldırılarını durdurmak amacıyla Moskova'ya yönelik yaptırımlarla baskı kurulması çağrısını yineleyen Zelenski, "Savaş ancak güçle durdurulabilir.

Müttefiklerimizden yalnızca mesajlar değil, hayat kurtaracak eylemler bekliyoruz" dedi.