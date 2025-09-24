Zelenski BM'de: "Putin'i durdurmak, gemileri drone'lardan korumaktan ucuzdur"

ABD'nin New York şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu, bugünkü konuşmalarla devam ediyor.

Zirvede kürsüye çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaşa ilişkin kritik mesajlar verdi.

"Barış istiyorsanız silahlar üzerinde çalışmanız gerekiyor. Bu hastalıklı bir durum ama maalesef başka yolu yok" diyen Zelenski, "Uluslarası hukuk, güçlü dostlarınız yoksa işe yaramıyor. Bu savaşı Ukrayna seçmedi. Dostlar ve silahlardan başka güvenlik garantisi yok. Silahlar kimin hayatta kalacağını belirliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın binlerce Ukraynalı çocuğu kaçırdığını belirten Zelenski, bazılarını geri getirmeyi başardıklarını vurguladı.

"YAKINDA DRONE'LAR DRONE'LARLA SAVAŞACAK"

Dünyanın, tarihindeki en yıkıcı silahlanma yarışı içinde olduğunu söyleyen ve "Çünkü yapay zeka var" diyen Ukrayna lideri, birkaç gün önce Avrupa'daki havalimanlarının drone'lar nedeniyle kapatıldığına işaret etti.

Zelenski şöyle konuştu: "Dünya kendisini korumak için çok yavaş kalıyor ancak silahlar gelişiyor. Kısa zamanda drone'lar drone'larla savaşacak. İnsan müdahalesi olmadan insanlar ölecek."

Silahları kontrol etmek için yapay zekanın kullanımını düzenleyen kurallara ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

PUTİN BU SAVAŞI GENİŞLETMEK NİYETİNDE

"Putin'i bugün durdurmak dünyadaki bütün gemileri drone'lardan korumak ucuzdur. Nükleer bomba drone'undan endişe etmekten ucuzdur. Hepimizin yapması gereken bu saldırganı durdurmaktır" diyen Zelenski, Putin'in savaşı genişletmek niyetinde olduğuna dikkat çekti.

Öte yandan Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasında işe yarayan önlemleri diğer ülkelerle paylamaya hazır olduklarını ifade etti.

Zelenski ayrıca dün ABD Başkanı Donald Trump'la iyi bir görüşme yaptıklarını da belirtti. "Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığımız desteği takdir ediyoruz" dedi.

