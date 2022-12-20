Zelenski: Çatışmalar 1300 kilometrelik cephe hattında sürüyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaştaki aktif çatışmalarının 1300 kilometrelik cephe hattında sürdüğünü duyurdu.



Zelenski gece yarısında Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajıyla halka seslenerek, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak çatışmaların devam ettiğini kaydetti.

"EN SICAK NOKTA BAHMUT"



Ukrayna'da devam eden savaşın en sıcak noktasının Bahmut şehri olduğuna dikkati çeken Zelenski, "Bahmut, cephe hattı boyunca en sıcak nokta olmaya devam ediyor. 1300 kilometrede aktif çatışmalar sürüyor." diye konuştu.



"99 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ" İDDİASI



Savaşta 99 binden fazla Rus askerin öldüğünü iddia eden Zelenski, bu sayının bir gün sonra 100 bine yaklaşabileceğini belirterek, "Ne için? Moskova'da kimsenin bir cevabı yok ve olmayacak." dedi.



Öte yandan Rus güçlerinin Ukrayna'ya İran üretimi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürdüğünü dile getiren Zelenski, bugün 30 İHA'nın havada imha edildiğini aktardı.



Rusya'nın, İran'dan tekrar "Shahed" tipi İHA'ları aldığını ileri süren Zelenski, İran ile Rusya'yı sivillere yönelik terör saldırıları düzenlemekle suçladı.