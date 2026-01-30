Zelenski: Cesareti varsa Putin Kiev'e gelsin

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, “Putin ile Moskova'da görüşmem imkansız. Cesareti varsa kendisini resmen Kiev'e davet ediyorum." diyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e açık davette bulundu.

Zelenski, ABD arabuluculuğunda yürütülen Ukrayna-Rusya görüşmelerinin tarih ve yerinin değişebileceğini, enerji hedeflerine yönelik saldırıların ise karşılıklı olarak durdurulabileceğini söyledi.

İRAN GERİLİMİ BARIŞ TAKVİMİNİ ETKİLEYEBİLİR

Zelenski’nin ofisinden cuma günü yayımlanan açıklamaya göre, bir sonraki tur görüşmelerin pazar günü Abu Dabi’de yapılması planlanıyordu ancak tarih ya da yer netleşmiş değil.

Ukrayna lideri, ABD-İran hattındaki gelişmelerin takvimi etkileyebileceğini belirterek, “Anlaştığımız herkesin masada olması çok önemli. Herkes geri bildirim bekliyor.” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, çarşamba günü yaptığı açıklamada, önceki turda yer alan Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın Abu Dabi’deki hafta sonu toplantısına katılmayacağını söylemişti.

MOSKOVA VEYA BELARUS'A GİTMEYECEK

Zelenski, barış planına ilişkin nihai anlaşmaların ancak liderler düzeyinde mümkün olabileceğini belirterek, Moskova veya Belarus’ta bir zirveye katılmayacağını söyledi. Buna karşılık Putin’e Kiev’de görüşme çağrısını yineledi.

Ukrayna lideri, topraklar konusunda henüz bir uzlaşı sağlanmadığını, Rusya’nın savaş esiri değişimlerini durdurduğunu iddia etti ve ülkesinin 2027’de AB üyeliği için teknik olarak hazır olacağını ifade etti.

ENERJİ HEDEFLERİNDE “KARŞILIKLI DURMA” MESAJI

Zelenski, Rusya’nın Ukrayna’nın enerji altyapısını vurmayı bırakması halinde Ukrayna’nın da Rus enerji hedeflerini vurmayacağını vurguladı. Ancak iki ülke arasında enerji hedeflerine dair resmi bir ateşkes anlaşması bulunmadığını da ekledi.

Ukrayna lideri, görüşmelerde ABD’nin her iki tarafın uzun menzilli kabiliyetleri kullanmaktan kaçınması yönünde bir öneri sunduğunu aktardı.