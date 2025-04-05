Zelenski: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece iyi ilişkilerimiz var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'nin Ukrayna açısından önemli rol oynadığını söyleyerek, Türkiye'nin savaştan sonra Ukrayna'nın güvenliğinin garantörlerinden biri olmasını istediklerini söyledi.



Dün düzenlediği basın toplantısında NTV'nin de sorularını yanıtlayan Zelenski, kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece iyi ilişkilerinin olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Karadeniz güvenliği konusunda önemli girişimlerde bulunduğunu söyleyen Zelenski, 2022 -2023 döneminde Karadeniz limanlarından gıda gemilerinin seyir güvenliğini sağlayan gıda koridorunun Türkiye'nin de girişimiyle oluştuğunu, fakat sonra bu girişimin Rusya tarafından engellendiğini ifade etti.



Kendisinin Türkiye'de Erdoğan ile Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garanti eden ülkelerden biri olması konusunu görüştüğünü ifade eden Zelenski, Erdoğan'ın da Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğini garanti eden ülkelerden biri olmayı kabul ettiğini söyledi.



Ukrayna'nın barış anlaşmasına yönelik kırmızı çizgilerinin ne olduğu konusundaki soruya da Zelenski, Ukrayna'nın Rusya ile her şekilde barış masasında bir araya gelmeye hazır olduğunu ifade etti.

Ukrauna lideri son olarak, barış istemeyen tarafın Rusya olduğunu dile getirdi.