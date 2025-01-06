Zelenski de nükleer silah istiyor: "Bizde olmaması çok kötü"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in Moskova'yı etkili bir şekilde caydıracak nükleer silahlara sahip olmamasından duyduğu üzüntüyü yineledi.



Bir podcast yayınında konuşan Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile "bir odada bir araya gelip barış görüşmeleri yaptıkları" bir rüya gördüğünü söyledi.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ



Hem Ukrayna'yı hem de Rusya'yı tatmin edebilecek güvenlik garantilerinin hangileri olduğu sorusu karşısında Zelenski, Batılı ortakların ve güvenlik garantörlerinin geçmişte Ukrayna'ya nasıl ihanet ettiğini hatırlattı.



Zelenski, "Ukrayna'nın güvenlik garantileri vardı. Nükleer silahlar Ukrayna'nın sahip olduğu güvenlik garantileridir. Ukrayna'nın nükleer silahları vardı. Bunu iyi veya kötü olarak nitelendirmek istemiyorum. Bugün, bunlara sahip olmamamız kötü." ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ



Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, Ukrayna topraklarında yaklaşık bin 700 nükleer savaş başlığı kaldı. Bu stok, teknik olarak Ukrayna'yı dünyanın üçüncü büyük nükleer gücü haline getirirken, silahların kendisi her zaman Rusya'nın operasyonel kontrolü altında kaldı.



Kiev'deki mevcut hükümet, Ukrayna'nın 1994 Budapeşte Muhtırası kapsamında Rusya, İngiltere ve ABD'den güvenlik güvenceleri karşılığında kendi nükleer cephaneliğinden vazgeçtiğini iddia ediyor.



Zelenski bu konuya ilişkin, “Budapeşte Muhtırası, nükleer silahlar, sahip olduğumuz şey buydu. Ukrayna onları koruma amaçlı kullandı. Bu silahlara sahip olmamız kullanacağımız anlamına gelmiyordu. O imkana sahiptik. Bizim güvenlik güvencelerimiz onlardı.” diye konuştu.

ZELENSKİ'DEN BATI'YA ELEŞTİRİ



Ukrayna lideri ayrıca ABD, İngiltere ve diğer nükleer güçleri, Kiev'in Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruma yönündeki tekrarlanan çağrılarını görmezden gelmekle eleştirdi.



Zelenski, Ukrayna'nın güvenliğini sağlamak için yalnızca iki seçenek olduğunu öne sürüyor: NATO üyeliği veya nükleer silah edinmek.



Ukrayna lideri, savaşın biteceğine ve Trump'ın ülkesine uçakla gelen ilk lider olacağına inandığını da sözlerine ekledi.