Zelenski 'Donetsk' için zorunlu tahliye emri verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya ile şiddetli çatışmalara sahne olan Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliyesi talimatını verdiğini söyledi.

Donbas bölgelerinde yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelenski, "Yüzbinlerce insan, on binlerce çocuk var. Birçoğu gitmeyi reddediyor. Gerçekten yapılması gerekiyor. Ve ne kadar erken yapılırsa, Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. fırsatınız varsa, lütfen savaş bölgelerinde kalmaya devam edenlerle konuşun. Lütfen onları, özellikle çocuklu ailelerse, ayrılmaları gerektiğine ikna edin." diye konuştu. Zelenski, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de vurguladı.



TAHLİYE KIŞ BAŞLAMADAN YAPILSIN



Diğer taraftan yerel medyaya göre Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini bu nedenle de tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin eski Ukrayna büyükelçisi John Herbst ise bu durumu doğalgaz sorunundan çok çatışmaların daha şiddetleneceği beklentilerinden kaynaklanabileceğini söyledi.