Zelenski duyurdu: ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı Kasım'da yapılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın bitirilmesi yönünde Rusya-ABD-Ukrayna olarak üçlü görüşmelerin Kasım ayında başlayacağını duyurdu.



ABD Başkanı Donald Trump 'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Norveç'in başkenti Oslo'da Zelenski ile ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde gerçekleşen toplantıların ardından iki taraf da görüşmelerin başlayacağını açıklamıştır.



Zelenski daha önce yaptığı açıklamada, savaşın sona ermesi için Rusya-ABD-Ukrayna arasında üçlü görüşmelerin tekrar yapılması için her gün hazır olduklarının altını çizerek, "Ukrayna, ABD ve Rusya'nın katılımıyla üçlü bir toplantı yapılması konusunda anlaştık. Kasımın ilk yarısında görüşmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.