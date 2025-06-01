Zelenski duyurdu: Ukrayna, yarın İstanbul'da yapılacak görüşmeye katılacak

Rusya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından 2 Haziran Pazartesi günü yeniden İstanbul'da görüşme çağrısına Ukrayna'dan yanıt geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın yarın İstanbul'da Rusya ile düzenlenecek toplantıya katılacağını açıkladı. Zelenski, 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak müzakerelere yeniden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un başkanlık edeceği bilgisini verdi.

Telegram kanalı üzerinden paylaşım yapan Zelenski, "Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak toplantı öncesinde (Ukrayna'nın) tutumlarının ana hatlarını çizdim" ifadelerini kullandı.

TAM VE ŞARTSIZ ATEŞKES VURGUSU

Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ukrayna Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanlığı, istihbarat kurumlarımız ve Ukrayna Güvenlik Servisi'nden raporlar aldım. Savunmamız, aktif eylemlerimiz ve diplomasimiz hakkında bilgi edindim. Bağımsızlığımızı, devletimizi ve halkımızı korumak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yakın dönem için görevleri belirledim ve ayrıca Yarın İstanbul’da yapılacak toplantı öncesi tutumumuzu da netleştirdim."

İstanbul’daki görüşmelerdeki tutumlarına ilişkin detay veren Zelenski, "Birincisi, tam ve şartsız ateşkes. İkincisi, esirlerin serbest bırakılması. Üçüncüsü, kaçırılan çocukların geri getirilmesi. Güvenilir, kalıcı bir barışın sağlanması ve güvenliğin temin edilmesi için, en üst düzeyde bir toplantının hazırlanması. Bu kilit meseleler yalnızca liderler tarafından çözülebilir. Yarın heyetimize Rüstem Umerov başkanlık edecek" ifadelerini kullandı.

RUSYA, 2 HAZİRAN'A İŞARET ETMİŞTİ



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 30 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmeler için heyetler arası görüşmelerden sonuç elde edilmesi gerektiğini belirterek, "Rus müzakere heyeti, İstanbul'a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar" demişti.



Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye'de bir zirve olasılığına ilişkin soruyu yanıtlayarak, "Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz" diye konuşmuştu.



İstanbul'daki 2'nci tur müzakerelerde Rusya ve Ukrayna'nın hazırladığı memorandumların ele alınmasını umduklarını vurgulayan Peskov, "Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor. Geçici ateşkes koşullarının bir listesini geliştirmek için çalışmalar devam ediyor. Bununla birlikte, Karadeniz'deki seyrüseferin güvenliği bir şekilde gelecekteki çözümlerin bir parçası haline gelecektir" demişti.

