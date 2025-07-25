Zelenski geri adım attı

Rusya'yla savaşı devam eden Ukrayna'da yolsuzluk krizi Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'ye geri adım attırdı.



Yolsuzluğa karşı mücadele eden kurumların yetkilerinin kısıtlanmasına yönelik yasa tasarısı halkı sokağa döktü.



"Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu" ve "Özel Yolsuzluk Savcılığı" gibi kurumların, parlamentoda söz konusu yasayla başsavcılık bünyesine alınması ve böylelikle bağımsızlıklarının ortadan kaldırılacak olması nedeniyle hem ülke içinden hem de Avrupa Birliği'nden tepkiler çığ gibi büyüdü.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski tepkilere karşı duramadı, geri adım atmak zorunda kaldı.



"ÖZERKLİKLERİ KORUNACAK"



Yeni bir yasa tasarısı hazırlandığını duyuran Zelenski, yeni tasarıyla bu kurumlara yeniden özerklik verileceğini ilan etti.



Ukrayna'da yetkileri kısıtlanan iki kurum, 2014’te dönemin lideri Viktor Yanukoviç'in devrilmesiyle sonuçlanan olayların ardından kurulmuştu.



İki kurum, son dönemde milletvekilleri, bakanlar ve Zelenski’nin eski yardımcılarından birine kadar uzanan çeşitli yolsuzluk suçlamaları yöneltmişti.



Zelenski bu kurumların Rusya'nın güdümünde hareket ettiğini ve buralarda Rus ajanlarının bulunduğunu iddia ediyordu.