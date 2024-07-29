Zelenski, Harkov’da komuta merkezini ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Harkov bölgesindeki komuta merkezini ziyaret etti. Zelenski, burada görev yapan askerlere madalya takdim etti.

Zelenski, Harkov’da komuta merkezini ziyaret etti

Devlet Başkanı Zelenski, Harkov bölgesindeki bir komuta merkezini ziyaret etti.

Zelenski, ziyareti sırasında burada görev yapan askerlere madalya takdim etti.

Ukraynalı lider komuta merkezine yaptığı ziyarete ilişkin açıklamasında, “Harkov istikameti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Harekat Kuvvetleri'nin Vovchansk bölgesindeki ileri komuta merkezi. Bugün, Özel Kuvvetler savaşçılarımızın meslek günlerini kutlamak ve onlara devlet ödüllerini takdim etmek üzere orada bulunma şerefine nail oldum. Şehirlerimizin ve köylerimizin savunulması ve işgalden kurtarılması sırasında olduğu gibi düşman hatlarının gerisinde de gösterdikleri cesaret ve kahramanca operasyonlar için minnettarım” diye konuştu.

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