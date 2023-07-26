Zelenski: Hava savunma sistemimize takviye var, ihtiyaç duyulan yere gönderilecek

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cephedeki durum ve silah sevkiyatı konularına ilişkin bir toplantı düzenlediğini belirtti.



Toplantıda silah ve mühimmat sevkiyatıyla ilgili güncel raporları dinlediğine işaret eden Zelenski, "Hava savunma sistemimize takviye var, en çok ihtiyaç duyulan yere gönderilecek.” ifadesini kullandı.



Zelenski, toplantıda istihbarat biriminden Rusların aktifliği ve gelecek planları hakkında bilgi aldığını aktardı.



Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğu ve güney cephelerindeki durumu değerlendirdi.



"DÜŞMAN BAŞARISIZ" Malyar, Ukrayna savunma güçlerinin doğudaki Kupyansk ve Liman yönlerinde Rusların ilerlemesini engellemeye devam ettiklerini belirterek, "Düşman savunmamızda zayıf noktalar arıyor, topçu ateşi açıyor, piyade gruplarıyla saldırıyor ve özel kuvvetler kullanıyor, tüm gücüyle savunmamızı yarmaya çalışıyor ancak başarısız." ifadesini kullandı.



Ukrayna ordusunun Bahmut şehrinin güney kanadında başarılı bir şekilde taarruz operasyonları sürdürdüğünü ileri süren Malyar, "Klişiyivka, Kurdyumivka ve Andriyivka yerleşim yerlerinde şiddetli çatışmalar devam ediyor." değerlendirmesi yaptı.



Ukrayna ordusunun Melitopol ve Berdyansk yönlerinde taarruz operasyonlarını sürdürdüğünü kaydeden Malyar, "Staromayorsk bölgesinde çatışmalar devam ediyor, askerlerimiz ilerleme kaydediyor, ele geçirilen mevzileri sağlamlaştırıyor." ifadesini kullandı.



Malyar, Rus birliklerinin özellikle Zaporijya bölgesindeki Robotino’nun kuzeydoğusunda kaybettiği mevzileri yeniden kazanmaya çalıştığını ancak başaramadığı iddiasında bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin