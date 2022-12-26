Zelenski: Her senaryoya hazır olmalıyız

Ukrayna lideri Zelenski, Rus güçlerinin yılbaşından önce yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, Ukraynalıları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı. Zafer için mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Zelenski, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız" dedi.

Zelenski: Her senaryoya hazır olmalıyız

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Zelenski'den Noel mesajı: Tüm Ukraynalıları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

"YENİ HAVA SALDIRILARI OLABİLİR" UYARISI

-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenski, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenski, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenski, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız" diye konuştu.

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