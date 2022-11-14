Zelenski: Herson'da 400'den fazla savaş suçu belgelendi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir, Herson'daki son duruma dair açıklamada bulundu.



"Rus ordusu ülkemizin diğer bölgelerinde olduğu gibi aynı vahşeti bıraktı." diyen Volodimir Zelenski, bölgede 400'den fazla savaş suçunun belgelendiğini belirtti.



Zelenski, hem sivil hem de askerlerin cesetlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Her bir katili bulup adalete teslim edeceğiz" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı öte yandan, Herson'daki durumun hala çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti; mayın temizliği esnasında bir kişinin öldüğünü 4 kişinin de yaralandığını duyurdu.



Herson, şubat ayında başlayan saldırılardan sonra Rusya'nın kontrolüne geçen ilk büyük şehir merkezi olmuştu.