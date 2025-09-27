Zelenski: İHA ve füze üretimini artıracağız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.



New York temasları kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiğini anımsatan Zelenskiy, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.



Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu silahlar hakkında Trump ile ayrıntılı bilgiler paylaştığını aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm bunlar, aslında 90 milyar dolarlık kapsamlı bir anlaşmamızda yer alıyor, ama uzun menzilli olanlar da dahil olmak üzere, her bir silah türü için ayrı anlaşmalar yapmaya hazırız."



Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarına karşılık verebilmek için uzun menzilli silahlara ihtiyaç duyduklarını söyledi.



Rusya'nın Ukrayna enerji sistemlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, ABD temasları kapsamında farklı ülkelerin liderleri ile bu konuları ele aldığını kaydetti. Ukrayna'nın bu tür saldırılara karşılık vermesi gibi adımları masaya yatırdıklarını aktaran Zelenskiy, "Örneğin, Ukrayna'nın başkentinde elektrik kesintisi tehdidinde bulunurlarsa, Kremlin Rusya'nın başkentinde de elektrik kesintisi olacağını bilmelidir." şeklinde konuştu.



Rusya'ya yönelik saldırıların etkisini artırmak yönünde yerli silah üretim kapasitesinin güçlendirilmesine karar verdiklerini kaydeden Zelenskiy, "İHA üretimini, füze üretimini artıracağız. Üretim hacmini artıracağız." diye konuştu.



Yerli silah ihracatına da başlayacaklarını açıklayan Zelenskiy, ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin Ukrayna'nın ürettiği silahlara ilgi gösterdiğini aktardı.



"MACARİSTAN BENCE TEHLİKELİ ŞEYLER YAPIYOR"



Yerli ve yabancı gazetecilerin yer aldığı basın toplantısında konuşan Zelenskiy, bir Macaristan İHA'sının Ukrayna hava sahasında tespit edildiğini ifade etti.



Zelenskiy, Ukrayna ordusunun tespit ettiği söz konusu nesnenin bir keşif İHA'sı olduğunu ve bunu kanıtlayacak bilgilerin de ellerinde mevcut olduğunu kaydetti.



Macaristan hükümetinden henüz bu konuda bir "olumlu yanıt" görmediklerini dile getiren Zelenskiy, "Ama elbette her zaman diyaloğa hazırız." diye konuştu.



Zelenskiy, konuşmasında, "Macar istihbarat görevlisinin Ukrayna topraklarında incelediği şey çok önemli. Ne yaptıklarını aslında anlıyorum. Bence çok tehlikeli şeyler yapıyorlar. Her şeyden önce kendileri için çok tehlikeli şeyler yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



Son dönemlerde Avrupa ülkelerinin hava sahasında Rus İHA'larının tespit edildiğini ifade eden Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş bitmeden önce "başka bir yönde" de savaşı açmak istediğini savundu.



"İSRAİL UKRAYNA'YA PATRİOT HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERDİ"



Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, basın toplantısında yaptığı konuşmasında ülkesinin hava savunmasını güçlendirmek için çalışmaları sürdürdüklerini anlattı.



İsrail'in ülkesine bir adet Patriot hava savunma sistemi verdiğini kaydeden Zelenskiy, söz konusu sistemin bir aydır faaliyet gösterdiğini söyledi.



Zelenskiy ayrıca son baharda müttefiklerden iki Patriot hava savunma sisteminin kendilerine gönderilmesini de beklediklerini dile getirdi.



Konuşmasında ayrıca, Moldova’da 28 Eylül’de yapılacak parlamento seçimlerine değinen Zelenskiy, Rusya'nın Moldova'nın iç işlerine müdahale etmeye devam ettiğini savundu.



Zelenskiy, Moldova'yı Avrupa yanlısı bir hükümetin yönetmesi gerektiğini kaydederek, Rus yanlısı güçlerin parlamentoda etkili olmasının bu ülke için "riskli" olabileceğini ifade etti.