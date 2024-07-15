Zelenski: İkinci Barış Zirvesi'ne Rus temsilciler de davet edilebilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İkinci bir Barış Zirvesi düzenlemeyi planladıklarını belirten Zelenski, bu zirveye Rusya'dan da temsilcilerin davet edilebileceğini dile getirdi. Ukrayna'nın savunma gereksinimleri hakkında da konuşan Zelenski, savaşı kazanmak için daha çok sisteme ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Zelenski: İkinci Barış Zirvesi'ne Rus temsilciler de davet edilebilir

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Kiev'de düzenlenen bir basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zelenski, bir barış planının tüm unsurlarını hazır hale getirmeyi hedeflediğini ve böylece kasım ayında barış vizyonuna ilişkin ikinci bir takip zirvesi düzenleyebileceğini söyledi.

Ukrayna, geçen ay İsviçre'de 92 ülkenin temsilcilerinin katıldığı ancak 'nın katılmadığı bir Barış Zirvesi düzenlemişti. Kiev, bir sonraki zirveye Rusya'dan da temsilciler davet edebileceğini açıkladı.

SALDIRIDAN SONRA TRUMP İLE GÖRÜŞMEDİ

Zelenski aynı zamanda, miting sırasında silahlı saldırıya uğrayan eski ABD Başkanı Donald Trump ile suikast girişiminden sonra iletişime geçmediğini açıkladı.

ABD Başkanı seçilmesi durumunda ülkesinin Trump ile birlikte çalışacağını söyledi.

"SAVAŞ SONA ERDİĞİNDE NATO'YA KATILACAĞIZ"

Kiev'in savaş sona erdiğinde NATO'dan katılım daveti alacağını dile getiren Zelenski, ülkesini koruyabilmek için 25 Patriot hava savunma sistemine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ordu seferberliğinin planlandığı gibi gittiği ancak yeterli eğitim tesisinin olmadığı vurgulandı.

Ukrayna'ın bu yaz aynı zamanda F-16 alacağını ancak bu sayının savaş alanında yeterli olmayacağını söyledi.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER OLABİLİR"

Yaklaşan hükümet değişikliği sorulduğunda ise Zelenksi, "Bazı değişiklikler olabilir" ifadelerini kullandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova gezisinden önceden haberi olmadığını belirten Zelenski, ziyareti "yanlış" olarak nitelendirdi.

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