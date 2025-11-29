Zelenski ile canlı yayın sırasında bomba alarmı
29.11.2025 23:37
Son Güncelleme: 29.11.2025 23:39
NTV - Haber Merkezi
Fransız medyasında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile canlı bağlantı sırasında haber stüdyosunda bomba alarmı paniği yaşandı.
Franceinfo kanalının canlı yayını sırasında sunucu, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'ye ateşkesle ilgili soru yöneltirken alarmlar çalmaya başladı.
Spiker, "Bir bomba tehdidi sebebiyle yayınımızı kesmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.
Çalışanlar aceleyle haber merkezini ve binayı boşaltılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekiplerinin binalarda eğitimli köpeklerle tarama yaptığı bildirildi.
Kısa bir aranın ardından televizyon kanalı normal yayınını sürdürdü.