Zelenski, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak bir araya geldi. Zelensk, toplantının ardından Avrupa'daki müttefikleri ile “jet koalisyon” oluşturmak istediğini açıkladı.

Zelenski, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü
Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti

Rusya- Ukrayna savaşı: Wagner lideri Progozhin, Rus ordusunun bilgilerini Ukrayna'ya satmayı teklif etti

Haberi Görüntüle

Ukrayna Devlet Başkanı , Avrupalı müttefiklerine yaptığı ziyaretler kapsamında ’ye geldi. Zelenski ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Londra’daki Chequers kır evinde bir araya geldi. Sunak ile görüşen Zelenski muhtemel bir karşı saldırıda sağlanacak askeri yardım konusunu ele aldı.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.

Zelenski, savaş uçaklarının Sovyet döneminden kalma olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Batılı savaş uçakları talebinden sonra müzakerelerin nasıl gittiği sorusuna ise Zelenski, “Ukrayna için çok önemli bir konu çünkü gökyüzünü kontrol edemiyoruz” dedi.

Zelenski, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü - 1

İNGİLTERE, UKRAYNALI PİLOTLARI EĞİTECEK

Avrupalı müttefikleri uzun zamandır savaş uçaklarını desteklemeye çağıran Zelenski, toplantının ardından “jet koalisyon” oluşturmak istediğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Ukrayna’yı destekleyen ülkeler arasında önemli bir rol oynadığını ifade etti. Sunak, Ukraynalı pilotların eğitiminin yakın zamanda başlayacağını sözlerine ekledi.

Şubat ayında Ukraynalı pilotların F16 jetleriyle eğitileceğini duyuran İngiltere, Zelenski’nin ziyaretinden önce İngiltere hava savunma füzeleri ve uzun menzilli saldırı uçağı konusunda da Ukrayna’ya sözünü vermişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...