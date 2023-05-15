Zelenski, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Avrupalı müttefiklerine yaptığı ziyaretler kapsamında İngiltere’ye geldi. Zelenski ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Londra’daki Chequers kır evinde bir araya geldi. Sunak ile görüşen Zelenski muhtemel bir karşı saldırıda sağlanacak askeri yardım konusunu ele aldı.

İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti.



Zelenski, savaş uçaklarının Sovyet döneminden kalma olduğunu ve geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Batılı savaş uçakları talebinden sonra müzakerelerin nasıl gittiği sorusuna ise Zelenski, “Ukrayna için çok önemli bir konu çünkü gökyüzünü kontrol edemiyoruz” dedi.