Zelenski İstanbul'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, resmi ziyareti kapsamında İstanbul'a geldi.

Zelenski'nin uçağı saat 13.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na indi.

Ukrayna lideri, akşam 19.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, “Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, 8 Mart 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum, bölgede kalıcı barış arayışları konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuğu Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkileri de görüşülecektir" denilmişti.