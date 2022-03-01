Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ateşkes müzakerelerinde henüz Ukrayna'nın istediği sonucun çıkmadığını aktardı, Rusya'yı savaş suçu işlemekle itham etti. Zelenski, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkes müzakerelerinde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı, Harkov'daki bombardımanın ardından Rus uçakları, füzeleri ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge oluşturmanın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Zelenski, Rusya'nın beş gün içerisinde 56 roket ve 113 seyir füzesi fırlattığını belirtti. Rusya'yı savaş suçu işlemekle itham eden Zelenski, uluslarası bir mahkemeye çıkarılması gerektiğini savundu, "Savaş suçu işleyen bir ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olmamalı" dedi.