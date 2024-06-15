Zelenski İsviçre'den umutlu: Tarih yazılacağına inanıyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsviçre'de düzenlenen barış konferansında "tarih yazılacağını" söyledi.

İsviçre'nin ev sahipliğinde bugün başlayan konferansa katılan Zelenski, İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd ile birlikte gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

AP haber ajansının bildirdiğine göre Zelenski, toplantıyı şimdiden bir başarı olarak nitelendirmeye çalışarak şunları söyledi: "Ortak çabaların savaşı durdurabileceği ve adil bir barış tesis edebileceği fikrini dünyaya geri getirmeyi başardık" dedi.

Ukrayna lideri, "Zirvede tarih yazıldığına tanık olacağımıza inanıyorum" diye ekledi.

Konferansa ev sahipliği yapan İsviçreli yetkililer, toplantıya 50'den fazla devlet ve hükümet başkanının katılacağını açıkladı.

Avrupa kurumları ve Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere yaklaşık 100 delegasyon da hazır bulunacak.

Konferansta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir konuşma yapacak.