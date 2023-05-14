Zelenski İtalya'da konuştu: Ukrayna'nın karşı saldırısı ne zaman?

Zelenski, Vatikan ve Papa Franciscus'un gündeme getirdiği barış görüşmeleriyle ilgili olarak ise "Papa'ya saygı duyuyorum ancak bizim arabulucuya değil, barışa ihtiyacımız var. Biz, Papa'yı diğer liderler gibi adil bir barış için çalışmaya davet ediyoruz ama önce diğer şeyleri yapmalıyız. Putin ile arabuluculuk yapamazsınız, dünyadaki hiçbir ülke bunu yapamaz." ifadelerini kullandı.



Putin ile konuşmaya istekli olmadığını dile getiren Zelenski, Ukrayna'daki çıkış yolunun karşı saldırı olduğunu ve Kırım sınırına dayandıklarında Rusya içinde Putin'e desteğin azalacağını öne sürdü.



UKRAYNA'NIN KARŞI SALDIRISI NE ZAMAN?



Zelenski, Ukrayna'nın karşı saldırısının ne zaman olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Önemli adımlar kısa süre içerisinde atılacak. Büyük bir kararlılıkla hazırlanıyoruz ve önemli adımlar gelecek. Buna motive olmuş durumdayız. Zamanlama ve yöntemler konusunda bir yanıt veremem ama göreceksiniz. Biz zafere inanıyoruz." diye konuştu.



Zelenski, savaşta nükleer silah kullanılma olasılığına dair ise şunları söyledi:



"Putin'in nükleer silah kullanmayacağını düşünüyorum. Rusya Devlet Başkanı'nın aklından neler geçtiğini kimse bilemez ama korkmamalıyız. Putin'in büyük bir yaşama arzusu var ve yaşamak için her şeyi yapmaya çalışacak."



Ukrayna Devlet Başkanı, ayrıca Kırım’da bir referandum yapılmasından çekinmediğini ancak bunun Ukrayna anayasasına aykırı olduğundan topraklarında böyle bir referandum yapılamayacağını kaydetti.