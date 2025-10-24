Zelenski, Kral Charles tarafından resmi törenle karşılandı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Gönüllüler Koalisyonu toplantısına katılmak üzere İngiltere’ye geldi.

Zelenski, Londra temaslarına ikili görüşmelerle başladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kralı III. Charles tarafından resmi törenle karşılandı.

Windsor Kalesi'nde kendisini bekleyen Kral Charles ile tokalaşan Zelenski, Ukrayna milli marşının çalındığı resmi karşılama töreninde karşılama kıtasını selamladı.

Zelenski ve Charles, törenin ardından ikili görüşme için Windsor Kalesi'ne geçti.

BU YIL İÇERİSİNDE ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME



Zelenski ve Charles, bu yıl içerisinde üçüncü kez bir araya geliyor.

Zelenski ve Kral III. Charles, Mart ayında Norfolk'taki Sandringham Sarayı'nda bir araya gelmiş ve görüşme bir saat sürmüştü.

Kral Charles ve Zelenski Temmuz ayında da Windsor Kalesi'nde bir görüşme daha gerçekleştirmişti.