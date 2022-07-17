Zelenski kritik isimleri kovdu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, çocukluk arkadaşı olan Güvenlik Şefi Ivan Bakanov ile Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden aldığını duyurdu. Ukrayna aleyhine çalıştıkları iddiasıyla 60 güvenlik servisi çalışanı ve savcılık çalışanı da görevlerinden alındı.

Haberler - Reuters - NTV Haber 17.07.2022 - 23:34 | Son Güncelleme : 17.07.2022 - 23:37

Zelenski kritik isimleri kovdu

Rusya'nın saldırıları 'nın doğusuna yoğunlaşmışken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, hem güvenlik şefini hem de Ukrayna başsavcısını görevden aldı

Zelenski'nin bu kararı, başkanlık ofisinin internet sitesinden yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, çocukluk arkadaşı olan Güvenlik Şefi Ivan Bakanov'u ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden aldı.

Ayrıca Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Ukrayna aleyhine çalıştıkları iddiasıyla 60 güvenlik servisi çalışanı ve savcılık çalışanı da görevlerinden alındı.

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