Zelenski, Kuzey Kore askerleriyle çatışma yaşandığını doğruladı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesine tepkiler sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya savaşında alınan son tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlattığı videosunda Kuzey Kore konusuna değinen Zelenski, “Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasına tepki gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



Bazı ülkelerin sadece sözlerle değil, aynı zamanda savunmasını destekleyerek Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydeden Zelenski, “Terör ne yazık ki, yeterli tepkiyle karşılaşmadığında bir virüs gibi yayılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bu nedenle tepkilerinin “yeterli” ve “güçlü” olması gerektiğini vurgulayan Zelenski, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, “Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı” dedi.



Uluslararası camiaya destek çağrısı yapan Zelenski, “Dünya ile birlikte, Rusya'nın savaşı genişletmek, tırmandırmak üzere attığı bu adımı başarısız kılmak için her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.