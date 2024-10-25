Zelenski: Kuzey Kore birliklerinin 27 Ekim'de savaş alanına girmesini bekliyoruz

Kuzey Kore askerlerinin Rus ordusuna destek için Ukrayna'da savaşmaya gönderildiği iddiaları gündemde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 bin Kuzey Kore askerinin Ukrayna'da konuşlandırıldığı iddialarını yalanlamamakla birlikte, net bir açıklama yapmıyor.

İddia edilen insan gücü desteği, Ukrayna'nın personel sıkıntısı çektiği bu dönemde savaşta temel bir zorluk oluşturabilir. Ukrayna istihbaratı, Kuzey Kore birliklerinin, Ukrayna güçlerinin sürpriz saldırı düzenlediği Rus sınır bölgesi Kursk'a konuşlandırıldığını öne sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski bugün yaptığı açıklamada, Kuzey Kore birliklerinin 27-28 Ekim'den itibaren savaş alanına girmesini beklediğini söyledi.

Zelenski, bunun Rusya tarafından yapılan açık bir tırmandırma olduğunu söylerken, müttefiklerini Moskova ve Pyongyang'a karşılık vermeye çağırdı.

Putin bugün yaptığı açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'nin ikili anlaşmada yer alan askeri yardım konusunda ise zamanı geldiğinde karar vereceğini belirtti.



Putin," Anlaşmanın bu maddesini uygulamamız gerekip gerekmediği bizim egemenlik kararımız olur" diye konuştu.