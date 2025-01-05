Zelenski: Kuzey Kore taburu iki gün içinde yok edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kursk yakınlarındaki Rus cephesine konuşlandırılan bir Kuzey Kore taburunun iki gün içinde imha edildiğini iddia etti.



Zelenski, Rus ve Kuzey Kore birliklerinin Ukrayna sınırına yakın Makhnovka köyü yakınlarındaki çatışmalarda ağır kayıplar verdiğini bildiren bir video mesajı yayınladı.



Ukraynalı lider mesajında, "Geçtiğimiz iki gün içinde Makhnovka yakınlarında Rus kuvvetleri Kuzey Kore piyadeleri ve Rus paraşütçülerinden oluşan bir taburu kaybetti" dedi.



Taburlardaki asker sayısı değişebiliyor ancak bir tabur genellikle birkaç yüz askerden oluşuyor.



Ukrayna ve Batılı yetkililerden gelen raporlar, yaklaşık 11 bin Kuzey Kore askerinin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor.



Bu birliklerin ağır kayıplarla boğuştuğu, alışılmadık arazi koşullarıyla ve yetersiz destekle karşı karşıya olduğu bildiriliyor.



Zelenski, 23 Aralık tarihinden bu yana 3 binden fazla Kuzey Kore askerinin öldürüldüğünü veya yaralandığını iddia etti.



Kuzey Kore güçlerinin Rus mevkidaşlarından yeterli koruma almadığı ve bazı Kuzey Kore birliklerinin yakalanmaktan kaçınmak için intihar ettiği iddia ediliyor.