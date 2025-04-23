Zelenski: Londra görüşmeleri duygusal geçti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere'nin başkenti Londra’daki görüşmelerin duygusal geçtiğini kabul ederek, gelecekteki ortak çalışmaların barışa katkı sağlayacağı umudunu dile getirdi.



Zelenski, “Bugün duygular yoğundu. Ancak barışı yakınlaştırmak için beş ülkenin bir araya gelmesi güzel bir şey. Amerikan tarafı kendi vizyonunu paylaştı. Ukrayna ve diğer Avrupalı ülkeler de katkılarını sundu" ifadelerini kullandı.



Zelenski ayrıca, Ukrayna’nın her zaman anayasasına bağlı kalacağını taahhüt ederken, Ukrayna’nın Batılı ortaklarının “kararlarına uygun hareket edeceğine” inandığını belirtti.