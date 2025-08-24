Zelenski mektupları okudu: Bağımsızlık Günü'nde kim, ne dedi?

Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü için birçok dünya lideri, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Zelenski'ye Bağımsızlık Günü mesajı ileten liderler arasında yer aldı.

Ukrayna, 1991'de Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan etmişti.

Zelenski ilk olarak İngiltere Kralı 3. Charles'ın kendisine gönderdiği mektubu açıkladı. İngiliz hükümdarı mektupta, “Ukrayna halkının kırılmaz cesareti ve ruhuna en büyük ve en derin hayranlığı duyduğunu” belirtti.

Zelenski ayrıca Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mektuplarını da paylaştı.

TRUMP: ANLAMSIZ KATLİAMLARA SON VERME ZAMANI

Papa Leo, mesajında devam eden savaşa atıfta bulunarak, “silahların gürültüsünün susturulmasını ve diyaloğa yol açarak barışa giden yolu açmasını” umduğunu belirtti.

Trump da benzer şekilde “Şimdi anlamsız katliamlara son verme zamanı” diyerek, “kan dökülmesini sona erdiren ve Ukrayna'nın egemenliğini ve haysiyetini koruyan, kalıcı ve uzun süreli bir barışa yol açacak müzakereye dayalı bir çözüm” çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın müttefiki Şi'nin mektubunda ise Ukrayna'daki savaştan hiç bahsedilmedi.

TÖREN ÖNCESİ NÜKLEER SANTRALE SALDIRI



Ukrayna törene hazırlanırken Rusya'nın Kursk bölgesindeki bir nükleer santralde yangın çıktı. Moskova, bu yangının Ukrayna'nın insansız hava araçları saldırısı sonucu meydana geldiğini bildirdi ve gece boyunca birçok Rus enerji tesisinin hedef alındığını belirtti.

Santralin basın servisi, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yangında yaralanan olmadığını ve yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucunda bir transformatörün hasar gördüğü, ancak radyasyon seviyelerinin normal sınırlar içinde olduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri, büyük bir yakıt ihracat terminali bulunan Rusya'nın Leningrad bölgesindeki Ust-Luga limanında çıkan yangına da sevk edildi. Bölge valisi, yaklaşık 10 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü ve enkazın yangına neden olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), hem Rusya'ya hem de Ukrayna'ya savaş sırasında nükleer tesislerin çevresinde azami itidal gösterilmesi çağrısında bulundu.

