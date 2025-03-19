Zelenski merakta: Trump’a Putin’i soracak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını öğrenmek üzere günün ilerleyen saatlerinde ABD lideri Donald Trump ile görüşeceğini açıkladı.



Finlandiya'da bir basın toplantısı düzenleyen Zelenski, "Bugün Başkan Trump ile temaslarda bulunacağım ve sonraki adımları görüşeceğiz" dedi.



Ateşkesin eninde sonunda uygulanacağını umduğunu söyleyen Zelenski,



“Enerji saldırılarının durdurulmasına ilişkin Putin'in sözleri gerçeklerle çelişiyor” dedi.



Suudi Arabistan'daki toplantıda enerji ve deniz saldırılarının durdurulmasını görüşmek üzere teknik düzeyde ekiplerin toplanacağını ifade etti.